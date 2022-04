Ucraina, l'elemosiniere del papa: «Porto messaggi di pace fermate la mano di Caino»

Difficile vederlo in tonaca e filettata, la fascia e lo zucchetto rosso-porpora dei cardinali. Ma ai bordi del cratere della fossa comune di Borodianka, a nord di Kiev, più di ottanta morti senza nome e senza volti, la lunga veste nera quasi squarciava, come un paradossale tocco di colore, la tristezza di una voragine di fango e polvere. Al fianco del cardinale in ginocchio, due pale conficcate nel terriccio, pronte a spalare altra terra e...

