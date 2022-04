Mosca, in tv l'ufficiale russo in divisa chiede un minuto di silenzio per i caduti in Ucraina: ma il conduttore lo blocca

Carl Bildt è stato premier svedese dal 1991 al 1994 e poi ministro degli Esteri di Stoccolma dal 2006 al 2014 e mantiene vari incarichi a livello europeo. Oggi su Twitter ha postato uno spezzone di una trasmissione telvisiva ripreso da una televione pubblica russa, anzi dalla tv del ministero della Difesa di Mosca.

Remarkable exchange. And shows that tensions are building up in 🇷🇺 over the high losses in the war it has started. pic.twitter.com/wOoGGhxty5

— Carl Bildt (@carlbildt) April 27, 2022