Uffizi, il nazista ladro alla moglie: «Ho un bel quadro con i fiori»

Domenica 6 Gennaio 2019, 13:30

«Ho un bellissimo quadro a olio su tela, con fiori. Starebbe bene in una cornice dorata. Spero di ottenere una scatola adatta per potertelo spedire. Te lo manderò in una Kirchweg, poiché ho paura che, aprendolo spesso, il colore sulla tela si possa sciupare. E poi gli invidiosi non hanno bisogno di vedere tutto». C'è il tono cospiratorio e la sciattezza culturale, nelle parole scritte dal caporale tedesco Herbert Stock alla moglie. Una lettera datata al 17 luglio del 1944 che diventa ora la prova del furto. Eccolo, allora, il soldato della Wehrmacht che trafugò il Vaso di fiori del grande pittore olandese Jan van Huysum, capolavoro che per centoventi anni aveva brillato nella collezione della Galleria Palatina di Palazzo Pitti, polo degli Uffizi. Un souvenir scellerato dall'occupazione nazista. Un capolavoro sottratto all'Italia per farne un regalo speciale alla consorte, Magdalena, che abitava a Halle, in Germania. Il documento è stato svelato dal reportage dello Spiegel