Morta dopo 237 giorni di sciopero della fame in carcere l'avvocata Ebru Timtik, paladina dei diritti umani in Turchia

Ha resistito per 238 giorni Ebru Timtik senza toccare cibo. Protestava per chiedere un processo equo. Il suo cuore alla fine non ha retto, un arresto cardiaco ha posto fine alla sua giovane vita. La coraggiosa avvocata per i diritti umani, membro del People Right Bureau (HHB) è morta il 27 agosto, nel tardo pomeriggio, nell'ospedale dove era stata ricoverata, dopo il trasferimento dalla prigione numero 9 a Silivri.

La sua morte ha avuto una eco mondiale e ha riportato i riflettori sul fatto che in Turchia il 21 settembre prossimo si terrà il processo a una ventina di avvocati turchi detenuti da due anni con l'accusa di terrorismo solo per avere preso le difese di persone accusate di terrorismo.

Ebru era stata arrestata insieme a altri 18 colleghi per il suo impegno nella difesa dei diritti civili in Turchia. La Corte costituzionale turca aveva respinto la richiesta di rilascio a scopo precauzionale sia per lei sia per il collega Aytaç Ünsal, entrambi in sciopero della fame, nonostante le loro condizioni di salute fossero già molto critiche. Per la Corte non ci sarebbero state «informazioni o reperti disponibili in merito all’emergere di un pericolo critico per la loro vita o la loro integrità morale e materiale con il rigetto della richiesta per il loro rilascio».

Alcuni membri del Partito popolare repubblicano (Chp) della opposizione avevano criticato la magistratura per non aver rilasciato Timtik. «Fino a quando saremo costretti ad assistere a queste morti?».

Ultimo aggiornamento: 09:34

© RIPRODUZIONE RISERVATA