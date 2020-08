​​Un adolescente muore in Spagna dopo essere stato morso da un pesce ragno

Un ragazzo di 16 anni è morto dopo essere stato morso da un pesce ragno mentre faceva snorkeling nella Platja Gran de Platja d'Aro a Gerona in Catalogna, Spagna.

Secondo i primi risultati dell'autopsia, come riferisce la stampa locale, il ragazzo ha subito uno shock anafilattico a causa del morso di un pesce ragno. Nel corpo del giovane è stata riscontrata una minuscola ferita di 2 e 3 millimetri sul collo e alcuni segni sul viso; tuttavia gli agenti del Nucleo di Polizia Giudiziaria della Guardia Civile non hanno ancora confermato le cause del decesso.

La Guardia Civile, inoltre, è in attesa che i genitori della giovane vittima consegnino le immagini registrate dall'adolescente prima dell'incidente. A tal porposito è stato riferito che la registrazione mostra il pesce ragno, che il giovane è stato in grado di registrare solo a distanza e che è scomparso nell'ultimo secondo prima di morderlo. Inoltre, mancano ancora i risultati dei test tossicologici inviati all'Istituto nazionale di tossicologia di Barcellona.

Il morso del pesce ragno, che è lungo fino a mezzo metro e vive semisepolto nel fondale marino, può provocare nell'uomo una sensazione di bruciore e un dolore intenso, ma anche vertigini, nausea, perdita di coscienza e perfino la morte per shock anafilattico.

Ultimo aggiornamento: 15:55

© RIPRODUZIONE RISERVATA