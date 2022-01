Un calciatore muore a 25 anni durante l'allenamento: infarto

Copy Code

Il calciatore guatemalteco Marcos Menaldo, 25 anni, ha perso conoscenza durante l'allenamento il 3 gennaio ed è stato trasferito in un vicino centro medico, dove è stata confermata la sua morte per infarto, secondo quanto riporta ESPN.

Dal 2018 Menaldo giocava come difensore centrale per il Deportivo Marquense, squadra di calcio guatemalteca del dipartimento di San Marcos. Di recente, l'atleta era stato celebrato come campione della Prima Divisione. «Siamo stupiti. Una persona giovane, dinamica e gioviale, gli capito questo. È un'esperienza forte e scioccante perché perdiamo non solo un giocatore, ma un amico», ha detto il presidente del club, Hernán Maldonado, esprimendo le sue condoglianze.