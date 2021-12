Calciatore spagnolo si riprende mentre guida a 160 km/h tenendo in mano un caffè Starbucks

Con un café en la mano, grabándose con otra y encima escuchando reguetón. Esto está sacado del instagram de Raúl Asencio, jugador del Alcorcón. pic.twitter.com/KmvPlxKWNp — David Sánchez de Castro (@SanchezdeCastro) December 20, 2021

«Devi essere stupido per fare una cosa del genere e ancora più stupido per registrarlo e pubblicarlo sui social», ha affermato il giornalista sportivo David Sánchez.

Raúl Asencio, attaccante del club Agrupación Deportiva Alcorcón, della Seconda Divisione spagnola, ha scatenato un'ondata di indignazione sui social network dopo aver pubblicato un video in cui lo si vede commettere una serie di infrazioni al volante.

Il video, di soli 12 secondi, è apparso nelle storie di Instagram di Asencio, che si vede alla guida di un'Audi di grossa cilindrata, mentre il tachimetro segna una cifra superiore a 160 chilometri orari. Non contento, mentre con la mano destra registra, con la sinistra tiene un bicchiere di caffè Starbucks, quindi non sembra che tenga saldamente il volante.

Gli utenti della rete hanno espresso indignazione per l'accaduto. L'account Twitter La Peña La Previa, formato da tifosi dell'Alcorcón, ha esortato la squadra a punire «questo tipo di condotta». Questo comportamento potrebbe costare ad Asencio una severa multa e persino il ritiro della patente.