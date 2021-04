Multa di 250 euro, camionista si uccide a un posto di blocco della polizia

Un camionista si è suicidato dopo aver ricevuto una multa di 250 euro a un posto di blocco della polizia nella provincia cinese di Hebei, inflittagli per aver spento il sistema di navigazione del veicolo obbligatorio per il suo mezzo, secondo quanto riferisce la rivista Sixth Tone.

Il 5 aprile, la polizia stradale ha arrestato Jin Deqiang e lo ha multato di 2.000 yuan, circa 250 euro, perché il sistema di localizzazione satellitare era inattivo sul suo camion. Questo sistema è progettato per garantire che i conducenti si fermino regolarmente per riposare e quindi evitare incidenti causati dalla stanchezza. Un tale sistema è obbligatorio in nove province cinesi, tra cui Hebei, per gli autobus turistici e a lunga percorrenza, nonché per i camion con più di 12 tonnellate di carico.

Il fratello di Jin ha detto ha raccontato che l'uomo ha cercato di portare il suo caso agli ufficiali, ma frustrato dal risultato, ha bevuto una bottiglia di erbicida. L'uomo di 51 anni è stato immediatamente portato in ospedale, ma i medici non sono riusciti a salvarlo. Nella sua lettera di addio, Jin si rammaricava di aver guadagnato pochi soldi dopo un decennio di lavoro e condizioni di salute precarie.

Inoltre, ha specificato che con la sua morte intendeva sollecitare le autorità «a prestare attenzione a questo problema, che è costato una vita». Non è noto se il camionista avesse intenzionalmente spento il sistema di navigazione o se avesse avuto un problema, poiché quando il dispositivo si guasta, a volte si disconnette senza che i conducenti se ne accorgessero.