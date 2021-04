Un fiume diventa bianco dopo che un camion del latte si è capovolto

In Galles, nel Regno Unito, le acque del fiume Carmathenshire sono diventate bianche a causa del ribaltamento di un camion che trasportava del latte su una strada adiacente, secondo quanto riferisce Wales Online.

Un'utente di Twitter, May Lewis ha condiviso le immagini dell'incidente sul suo account. Il video mostra l'acqua del fiume completamente tinta di bianco che scorre lungo una piccola cascata.

When a milk tanker overturns in the river #llanwrda #wales #milk pic.twitter.com/vnyhr5FXBi

— May 🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿 (@MayLewis19) April 14, 2021