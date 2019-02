Un giornalista dichiara «Non lavo le mani da 10 anni» e la rete impazzisce

Who is going to tell him that embryos are invisible to the naked eye, too?

"Germs are not a real thing. I can’t see them. Therefore they’re not real." -- Pete Hegseth, who Trump is eyeing to take over Veteran Affairs. #mondaymotivation #Mondaythoughts pic.twitter.com/rBICIdruw0 — Holly Figueroa O'Reilly (@AynRandPaulRyan) 11 febbraio 2019

Mercoledì 13 Febbraio 2019, 16:12

Un presentatore di Fox News, Pete Hegseth, ha generato una grande polemica su Internet per aver assicurato che per almeno 10 anni non ha lavato le mani.Nel corso del programma Fox & Friends Domenica, il giornalista ha confessato ai suoi colleghi di non credere in alcune pratiche igieniche, dopo che una presentatrice lo ha deriso per la sua abitudine di mangiare pizza avanzata da alcuni giorni.Who is going to tell him that e«La mia decisione per il 2019 è dire in diretta ciò che sostengo fuori. Credo di non aver lavato le mani per 10 anni», ha detto Hegseth, specificando «I germi non sono una cosa reale, non posso vederli e, quindi, non esistono».Senza aspettare che il giornalista chiarisse se fosse uno scherzo oppure parlasse sul serio, gli internauti hanno inondato la rete di commenti molto critici sulla pratica di Hegseth.«Ecco perché una buona educazione scientifica è importante, quanto tempo durerebbe in un paese dove il colera è ancora comune?», è la riflessione comparsa sul profilo ufficiale del Dipartimento di Biologia, Chimica e Fisica della Watford Boys Primary School del Regno Unito.«Non stringete la mano a quest'uomo», ha avvertito un utente.«Non ho mai visto Fox News, quindi, non esisti», ha commentato un altro.Dopo due giorni di silenzio, infine, il giornalista di Fox News si è tornato sulla sua provocatoria affermazione, sostenendo che si trattava di uno scherzo.«Se le ultime 48 ore mi hanno insegnato qualcosa, è che Internet è piena di timidi, che si prendono molto sul serio e prendono tutto alla lettera. Rallegratevi, gente. Sviluppate il senso dell'umorismo», ha confessato il giornalista.