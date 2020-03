Hackerata la compagnia aerea: giovane con amici vola a New York in classe business

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Un ragazzo di 25 anni è comparso davanti al tribunale della città dinel nord del, accusato di sabotaggio informatico per averil sito web della compagnia aerea belgae aver prenotato illegalmente dei biglietti in business class, grazie ai quali ha viaggiato gratuitamente a New York con due amici, come riferisce il quotidiano locale Brussells Times.Secondo le informazioni pubblicate dal giornale, l'imputato, il cui nome non è stato divulgato, ha acquistato i biglietti e ha poi richiesto un rimborso, manipolando l'URL in modo che la prenotazione continuasse ad essere valida nonostante la cancellazione.Brussels Airlines ha citato in giudizio il giovane e ha chiesto un risarcimento diper coprire i costi dei biglietti, ciascuno di 6.000 euro, nonché le tasse aeroportuali e altre spese.«Chiediamo il costo dei tre biglietti in business class, alcune tasse aeroportuali per i biglietti cancellati e 1.000 euro di tasse aggiuntive che paghiamo per garantire i sistemi», ha affermato Karel Berteloot, un avvocato della compagnia aerea, citato da HLN.Dal canto suo, l'avvocato dell'imputato ha sostenuto che il suo cliente non dovrebbe pagare i 1.000 euro supplementari, poiché ha aiutato la compagnia aerea a dimostrare le vulnerabilità del suo sistema informatico. L'ultima parola sul caso verrà pronunciata il prossimo 30 marzo.