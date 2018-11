Un insolito furto con l'ausilio di un drone

Martedì 13 Novembre 2018, 16:49

Nella città ceca di Hustopeče, un gruppo di ciclisti ha assistito all'audace e insolito tentativo di rubare una bicicletta con l'ausilio di un drone.Secondo UPI News, un dispositivo senza pilota è apparso dal nulla e si è avvicinato alle biciclette che al momento erano incustodite, prelevandone una. Quando i proprietari si sono resi conto di quanto stava accadendo si sono avvicinati ai loro mezzi con l'intento di difenderli, ma ormai uno dei tre era già stato sottratto dal drone che si era rimesso in volo.Secondo i ragazzi il drone ha, però, lasciato la bici poco più in là dal luogo in cui l'aveva sottratta.