​Un messaggio nella bottiglia viaggia per un anno e viene trovato a 5.000 chilometri di distanza

The bottle was launched from Quebec in Canada https://t.co/eRkC4awSMC — Dorset Echo (@Dorsetecho) 21 gennaio 2020

Una donna che ha partecipato a un evento dedicato alla pulizia di una spiaggia dell'isola inglese di Portland, Regno Unito, ha trovato una bottiglia che al suo interno custodiva un messaggio che ha viaggiato per circa 5.000 chilometri essendo partita dal Quebec, Canada, secondo quanto raccontato da UPI.Mary Bird stava raccogliendo della spazzatura a Chesil Beach, quando ha notato una bottiglia marrone sigillata con un tappo di sughero e che al suo interno nascondeva qualcosa.Quando ha tolto il tappo e ha estratto il contenuto con l'aiuto di un bastoncino, ha trovato un sacchetto di plastica contenente una lettera scritta in francese. Il messaggio diceva che un uomo di nome André Huet lo aveva gettato in acqua in un porto del Quebec.Martha Gaudet, la cognata di Huet, ha scritto in un posto su Facebook che il messaggio è stato lanciato in mare il 13 gennaio 2019, il che significa che la bottiglia ha viaggiato per poco più di un anno attraverso l'Atlantico fino a quando non è stata trovata in un altro continente.