Miliardario giapponese offre otto biglietti gratuiti per essere accompagnato sulla Luna

Il miliardario giapponese Yusaku Maezawa, il primo passeggero privato della compagnia SpaceX di Elon Musk a volare intorno alla Luna nel 2023, ha lanciato un concorso per costruire una squadra di otto persone che lo accompagneranno nel viaggio.

«Vi invito ad unirvi a me in questa missione. Otto di voi da tutto il mondo», ha detto l'uomo d'affari in un nuovo video sulla missione.

Get your FREE TICKET to the MOON!!

8 crew members wanted. Sign up today! 🚀🌍🌕 #dearMoon https://t.co/P0vEZ6k8Xg — Yusaku Maezawa (MZ) (@yousuckMZ) March 2, 2021

Nel 2018, il magnate ha acquistato tutti i posti a bordo del razzo per offrire a quante più persone di talento possibile l'opportunità di vedere il satellite terrestre con i propri occhi. «Inizialmente, avevo programmato di invitare un gruppo di artisti per poter poi creare qualche lavoro stimolante al ritorno dal viaggio, ma da allora l'idea si è evoluta», ha aggiunto.

Maezawa ha spiegato che ci sono solo due criteri chiave di cui terrà conto per la selezione delle otto persone. Il primo è che chi viaggia deve avere il «potenziale» per mettere ciò che fa nella vita a beneficio della società. Il secondo criterio è che i potenziali candidati siano disposti a lavorare come una squadra e supportare gli altri membri dell'equipaggio.

La preiscrizione al concorso è già iniziata e durerà fino al 14 marzo.

