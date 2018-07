â€‹Un napoletano all'Onu: l'ambasciatore Inigo Lambertini saluta New York

Martedì 3 Luglio 2018, 11:24 - Ultimo aggiornamento: 03-07-2018 11:24

NEW YORK - L’Ambasciatore Inigo Lambertini saluta il Palazzo di Vetro e torna in Italia, a Roma. O meglio, come lui stesso sottolinea con un sorriso, «a un’ora di treno da Napoli». Battuta che scandisce l’amore viscerale per la sua città, oltre alla simpatia con cui ha conquistato amici e colleghi di tutto il mondo.Cinque anni intensi, durante i quali l’Italia ha seduto in Consiglio di Sicurezza. Consiglio di Sicurezza che Lambertini ha anche presieduto.«Un’esperienza unica: per un diplomatico è una di quelle tre o quattro cose che uno sogna di fare quando entra in carriera».Una chiacchierata informale attorno a una New York che non esita a definire «la capitale del mondo», ai dossier più caldi su cui spicca la Libia e alle nostalgie della sua terra. In relazione alle quali salta fuori anche un’azzeccata analisi sulla diffusione e sulla evoluzione della pizza oltre confine.Del resto, non poteva essere altrimenti, considerate la scena e le mura della pizzeria Sorbillo che ha ospitato la sua squadra al gran completo.Un grande napoletano, un napoletano fiero.