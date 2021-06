Padre percorre 300 chilometri in bicicletta per procurare una medicina per suo figlio

Karnataka man cycles 300 km to get life-saving medicines for son amid lockdown https://t.co/r3kdJa9X5m — Republic (@republic) June 2, 2021

Copy Code



Un padre residente in una città dello stato indiano del Karnataka ha pedalato per 300 chilometri per procurare dei farmaci urgenti per suo figlio che ha dei problemi di salute mentale, secondo quanto riferiscono i media locali.

APPROFONDIMENTI LA CAMORRA Camorra, festa grande per il boss di Castellammare scarcerato: fuochi... SICILIA Brusca scarcerato, la mamma di Di Matteo, il bambino sciolto... IL GIALLO Cava, ascoltati i familiari ma la mortedi Alfonso è avvolta...

Il minore è in cura da un decennio in un istituto di salute mentale nella città di Bangalore. Tuttavia, il mese scorso a causa delle restrizioni dovute al Covid-19, non ha potuto presentarsi al suo regolare controllo che avviene di norma ogni due mesi e non ha dunque ricevuto i farmaci per proseguire la cura. Secondo il parere dei medici però le probabilità di un attacco epilettico erano alte se i farmaci fossero stati sospesi prima dei 18 anni. Dato che il lockdown ha impedito ai familiari del giovane di portarlo a Bangalore in moto o in auto, il padre ha deciso di utilizzare la sua bicicletta e ha impiegato un giorno e mezzo per arrivare a destinazione. Fortunatamente l'uomo è riuscito nel suo intento e ha anche ricevuto dei soldi dai medici dopo che hanno appreso della sua difficile situazione economica.