Un paese della Norvegia chiede di svincolarsi dal tempo

Mercoledì 19 Giugno 2019, 16:53

I cittadini di Sommaroy, una piccola cittadina della Norvegia, ha presentato una petizione alle autorità locali, chiedendo di convertirsi nel primo paese al mondo libero dal tempo, secondo quanto riferisce la catena NRK.All'inizio di questo mese si è tenuto, infatti, un incontro a cui ha partecipato quasi l'intera comunità - circa 300 persone - che ha espresso il proprio sostegno alla proposta. La petizione è stata consegnata, poi, a un deputato locale.L'idea è che ogni abitante della città possa svolgere le proprie attività nel momento desiderato, indipendentemente dall'ora, dice Kjell Ove Hveding, il promotore dell'iniziativa. Questa idea nasce anche dal fatto che a quelle latitudini, il concetto di giorno differisce dal resto del mondo. Lì, il sole sorge e tramonta solo una volta all'anno, dando luogo a fenomeni come la notte polare e il sole di mezzanotte.Allora, se la misura verrà accettata, i negozi saranno aperti quando i loro proprietari lo riterranno opportuno e la gente del posto comincerà a incontrarsi liberamente e spontaneamente invece che in momenti prestabiliti.Tuttavia, la proposta non ha tardato molto a raccogliere le critiche degli esperti, che hanno avvertito dei pericoli che questa idea potrebbe portare alla salute.