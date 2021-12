Scontro con l'attaccante in area di rigore: portiere indonesiano muore durante la partita

Il portiere del Tornado FC Taufik Ramsyah, 20 anni, è morto, tre giorni dopo essersi scontrato con un giocatore della squadra del Wahana FC durante una partita della League 3 indonesiana nella città di Pekanbaru, provincia di Riau.

Nei video del fatidico incidente, avvenuto al 40' con un pareggio per 1-1 sul tabellone, si vede come il portiere esce dalla porta per contrastare un giocatore del Wahana FC che avanza verso di lui con il pallone. Dopo essersi scontrato con il suo rivale, Ramsyah perde conoscenza e resta a terra, mentre un minuto dopo arriva un'ambulanza.

Nonostante le cure ricevute in un ospedale locale, il portiere è deceduto tre giorni dopo a causa di una grave frattura al cranio, secondo il quotidiano locale Kompas. A seguito della notizia, sia la League 3 che il Toronto FC e altri club hanno espresso le loro condoglianze per la morte del giocatore.