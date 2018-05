Un pugnale squarcia la Coppa del Mondo: minaccia Isis sul mondiale

Sabato 5 Maggio 2018, 13:36 - Ultimo aggiornamento: 05-05-2018 13:36

Un coltello che squarcia la Coppa del Mondo, la nuova agghiacciante immagine lanciata dall’Isis e la minaccia che incombe sul Mondiale di Russia . Un messaggio chiaro a corredo del poster: «Uccideteli tutti». È l’ultimo di una serie di atroci minacce dell’organizzazione terroristica islamica che nel tempo si sono perpetrate anche nei confronti del mondo del calcio.Qualche mese fa i terroristi avevano messo nel mirino Leonel Messi: vestito d’arancione, proprio come le persone giustiziate nei video di propaganda terroristica, era inginocchiato vicino a un jihadista pronto a ucciderlo. Ma non solo: in rete anche altre immagini che mostravano combattenti con l’effige nera dello stato islamico e calciatori sanguinanti rese note da Site, l’associazione che monitora l’attività online dei terroristi.Grande attenzione dunque attorno al torneo in programma dal 14 giugno in Russia , preso particolarmente di mira dall’Isis a causa dell’appoggio dimostrato dal presidente russo verso il regime siriano di Bashar Al-Assad. Proprio Putin infatti ad aprileaveva ricevuto un altro avvertimento: «Pagherai caro il prezzo per aver ucciso musulmani», il messaggio diffuso accando all'immagine di un jihadista con un kalashnikov in mano.