Il più giovane studente universitario al mondo ha 13 anni: «Bullizzato dai professori»

Martedì 24 Settembre 2019, 15:44 - Ultimo aggiornamento: 24-09-2019 16:10

Un ragazzino di 13 anni che studia biochimica ed energia molecolare presso la National Autonomous University of Mexico (Unam), dove è lo studente più giovane, ha ottenuto la protezione speciale di un giudice federale che ha stabilito che due professori della Facoltà di Scienza dell'istituzione sono colpevoli di molestie contro il ragazzo, e ha chiesto che riparino ai danni arrecati.Gli eventi risalgono all'agosto 2018, quando il padre di Carlos Santamaría Díaz riferì che suo figlio era stato vittima di molestie e diffamazione, appena 14 giorni dopo aver iniziato il corso presso l'univesità messicana, che lo accettava come lo studente più giovane.Fabián Santamaría Plascencia, padre del minore, ha denunciato che suo figlio ha ricevuto voti ingiusti in alcune materie a causa della sua giovane età. Pertanto, il 10 settembre 2018, Fabián Santamaría Plascencia ha denunciato le molestie contro Carlos e ha chiesto che il figlio fosse protetto contro queste ingiustizie.Carlos Santamaría ha cominciato a frequentare il primo semestre della laurea in Fisica Biomedica presso l'Unam il 6 agosto 2018 e, sulla base delle sue dichiarazioni ha raccontato che durante quel periodo ha ricevuto note immeritate in Algebra.«Per tutto il semestre mi hanno dato voti ingiusti - in Algebra - e ho pensato: Non voglio quel voto, ho intenzione di sostenere l'esame finale. Ma mi hanno messo zero. Poi, ho fatto la seconda prova e mi hanno messo lo stesso zero, e ho chiesto perché. Alla fine l'assistente del professore mi ha detto che non sarei dovuto essere lì», ha detto Carlos ai media locali.Un anno dopo, il 22 agosto, il settimo tribunale collegiale in materia amministrativa del primo circuito ha concesso a Carlos la possibilità di frequentare liberamente l'università in un ambiente sereno.Al momento, la Facoltà di Scienze ha ammonito il professore di biologia e ha emesso una sanzione amministrativa per l'assistente del professore di Algebra.A soli 9 anni, Carlos Santamaría Díaz si è iscritto alla facoltà di chimica analitica all'Unam. Ha imparato a leggere all'età di 3 anni, grazie a un gioco di lettere che gli è stato regalato a Natale.