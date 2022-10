Un uomo di oltre 200 chili, soccorso dal balcone dai vigili del fuoco per un improvviso malore

Un uomo di oltre 200 chili è stato portato via dalla sua abitazione attraverso il balcone con l'aiuto dei Vigili del fuoco volontari di Cacilhas, a Costa de Caparica, Almada, Portogallo, a seguito di un improvviso malore, come riporta CM.

I vigili del fuoco sono stati chiamati alle 19:40 e i soccorsi sono durati circa tre ore.

Al suo arrivo, una squadra di pronto soccorso pre-ospedaliero ha verificato che non c'erano le condizioni - scale molto ripide e una curva - per far passare l'uomo di 49 anni attraverso l'ingresso principale della casa a causa della sua imponente stazza fisica. Si è reso necessario pertanto ricorrere alla Squadra di Soccorso per un'evacuazione alternativa da effettuare in sicurezza.

Di fondamentale importanza è stata la presenza del balcone, dal quale i pompieri hanno potuto calare l'uomo che è stato stabilizzato, prima di essere stato trasferito all'ospedale Garcia de Orta, ad Almada.