La fidanzata cambia i numeri sul biglietto della lotteria, lui perde il jackpot da un milione di dollari

Stanca di vederlo perdere alla lotteria, la fidanzata di Jacob Simon ha apportato una modifica all'ultimo minuto alla combinazione scommessa dal suo partner proprio il giorno in cui avrebbe vinto il jackpot.

Jacob Simon, un intonacatore di 32 anni che vive a Leicester, Regno Unito, ha perso l'opportunità di vincere più di 1,3 milioni dollari a causa di una decisione dell'ultimo minuto della sua compagna, Chantelle Avossa, che senza consultarlo ha cambiato la combinazione dei numeri sul biglietto compilato da Simon, secondo quanto riferisce LeicestershireLive.

Lo sfortunato aveva giocato tutto l'anno all'estrazione Lucky Dip per la lotteria EuroMillions. Ogni volta aveva inserito gli stessi numeri - 14, 20, 27, 34, 38, più 2 e 11 come addizionali -, senza mai vincere un centesimo. Delusa da tali risultati, Avossa, un'infermiera di 29 anni, ha modificato lo schema seguito da Simon e ha apportato modifiche ai numeri, sperando di vincere. Sfortunatamente, l'unica cosa che ha ottenuto da quel giorno è stata la rabbia del suo compagno. Se non fosse stato per la modifica, Jacob Simon avrebbe vinto una bella fetta del premio in questione.

