Un uomo precipita dal nono piano: finisce su una Bmw, salvo per miracolo

Un uomo di 31 anni è sopravvissuto, nonostante sia precipitato dal nono piano di un edificio a Jersey City, New Jersey, USA. L'uomo è atterrato sul tettino di un'auto del marchio BMW che era parcheggiata di fronte all'edificio, secondo quanto riferiscono media locali.

Il forte impatto ha danneggiato completamente il tettino del veicolo e ha causato la frantumazione del vetro del lunotto posteriore. L'uomo, dal canto suo, si è alzato in piedi e pretendeva di allontanarsi a piedi, nonostante riportasse diverse ferite, tra le quali una profonda al braccio destro. Diversi passanti, che hanno filmato le conseguenze della caduta, hanno cercato di convincerlo a rimanere immobile per non aggravare ulteriormente le sue ferite.

Secondo alcuni testimoni, l'individuo ha insistito per essere lasciato solo e ha affermato che «voleva morire». È stato portato in ambulanza in ospedale e il giorno dopo i medici hanno valutato le sue condizioni gravi.

Dagli approfondimenti si è inteso che l'uomo non aveva alcuna relazione con l'edificio dal quale è precipitato e non collaborando con la polizia al momento non è stato ancora possibile stabilire la sua identità.