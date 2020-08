Si impicca perché la moglie non fa sesso, vedova arrestata per istigazione al suicidio

Una donna residente nella città indiana di Ahmedabad è stata arrestata con l'accusa di «incitamento al suicidio» dopo che il marito si è tolto la vita per mancanza di sesso, secondo quanto riporta il Times of India.



La denuncia contro Geeta Parmar, 32 anni, è stata presentata dalla suocera, Muli Parmar, 55 anni, che ha affermato che la donna non ha avuto rapporti sessuali con il marito, Surendrasinh, nei 22 mesi della loro vita coniugale.



«Una volta sono entrata nella stanza di mio figlio e ho scoperto che lui e mia nuora dormivano in letti separati», ha raccontato Muli Parmar alla polizia distrettuale di Shaherkotda. «Quando ho chiesto a mio figlio, mi ha detto che non avevano rapporti fisici, poiché Geeta aveva promesso che non sarebbe andata a letto con lui», ha aggiunto, assicurando che questa situazione ha causato a suo figlio un forte «stress mentale».



Sopranndrasinh, un impiegato delle ferrovie, ha sposato Geeta, in seconde nozze, nell'ottobre 2018 dopo il divorzio di due anni prima. Da parte sua, la donna aveva precedentemente divorziato da due uomini. Dopo il matrimonio, la coppia ha iniziato ad avere discussioni frequenti e la situazione è peggiorata fino a quando la donna ha lasciato il marito e si è trasferita dai suoi genitori.

Nel frattempo, secondo la madre del defunto, l'uomo è caduto in depressione. Fino a quando il 27 luglio, mentre i suoi parenti stavano partecipando a un funerale, Sopranndrasinh che era rimasto solo a casa sua è stato trovato impiccato al soffitto.