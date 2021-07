Un uomo vince 55 milioni di dollari alla lotteria e li nasconde alla famiglia per dieci anni

Un uomo della California, USA, ha vinto oltre 55 milioni di dollari alla lotteria, tuttavia per più di dieci anni lo ha tenuto nascosto ai suoi familiari, come ha confessato in una lettera anonima scritta al MarketWatch.

Dopo aver vinto il premio, l'uomo, che ora ha 67enne, ha scelto di non condividere la notizia con la sua famiglia per paura che la sorella lo costringesse a donare metà della vincita alla loro chiesa. Nel corso degli anni, ha mantenuto apparentemente lo stesso tenore di vita di sempre, e dunque non ha devoluto soldi in beneficenza o ai suoi amici.

