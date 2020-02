​Bambina di 2 anni riesce a sbloccare il telefono e chiedere aiuto: la mamma è salva

Sophia, una bambina di due anni della città britannica di Poole, ha salvato sua madre sbloccando il telefono e riuscendo a fare una videochiamata su Facebook per chiedere, secondo quanto riferisce The Mirror.



Samantha Mizen, un'infermiera di 28 anni, era con i suoi figli Ethan, 4, Sophia, 2, e Finley, 1, quando improvvisamente è crollata sul pavimento della cucina della sua abitazione. In quel momento, la piccola Sophia ha afferrato lo smarthpone della mamma e lo ha sbloccato usando il dito della donna per far rilevare all'apparecchio le sue impronte digitali. Quindi ha aperto Facebook Messenger e ha fatto una videochiamata alla nonna.



La nonna, Debbie Baker, che si trovava in un'altra città a 250 km di distanza, ha risposto alla chiamata e ha chiesto a Sophia dov'era sua madre. Non riuscendo a decifrare la risposta della piccola, la nonna ha chiesto alla bambina di mostrarle il telefono. Quando la bambina ha puntato la telecamera sulla mamma, la donna giaceva a faccia in giù sul pavimento. Dunque, la nonna ha chiamato il pronto soccorso.



Samantha è stata portata d'urgenza in ospedale, dove i medici hanno stabilito che era svenuta per disidratazione e un virus allo stomaco.

