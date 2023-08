Una bambina di cinque anni uccisa durante un'azione della polizia mentre giocava nella sua stanza

Eloá dos Passos, una bambina di cinque anni, è morta, vittima di un proiettile vagante, durante un'operazione della polizia militare di Rio de Janeiro.

Eloá era dentro casa, a Morro do Dendê, e stava giocando a saltare sul letto della sua cameretta, quando un proiettile di grosso calibro ha attraversato il muro della casa e l'ha colpita mortalmente al petto.

La tragedia è avvenuta quando gli agenti hanno sparato per cercare di disperdere la folla di abitanti che protestavano contro un'altra morte attribuita anch'essa alla Polizia Militare, quella dell'adolescente Wendel Eduardo, 17 anni.

Wendel e un amico erano stati fermati all'alba dalla polizia mentre lasciavano un locale in motocicletta.

Secondo gli agenti, come riporta la stampa locale, Wendel quando ha visto la polizia ha afferrato una pistola e ha iniziato a sparare.

I residenti di Morro do Dendê assicurano che l'adolescente non era armato e che è stato ucciso dagli agenti nonostante abbia alzato le braccia in segno di pace quando gli agenti gli si sono avvicinati.



I residenti, disgustati da questa morte, circa un'ora dopo si sono recati in Avenida Paranapuã, dove è morto il giovane, per protestare e chiedere giustizia. La polizia è tornata sul posto, e, secondo quanto riferito, ha sparato in tutte le direzioni, pratica comune nelle azioni di polizia nelle favelas di Rio de Janeiro.

Durante questa raffica di colpi la piccola Eloá è stata colpita e è caduta insanguinata sul letto. I familiari l'hanno portata in ospedale ma per la piccola non c'è stato nulla da fare.

In un comunicato, la Polizia Militare di Rio de Janeiro ha affermato di essere stata informata della morte di Eloá ma di non avere nulla a che fare con essa.