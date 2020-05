Ecuador, la consigliera comunale che riteneva il coronavirus «non è mortale», è deceduta, forse di Covid19

La concejal de #Manta, Dra. Violeta Avila, quien dijo hace aproximadamente dos meses que era mejor comprar naranjas que usar mascarillas para prevenir el contagio de #Covid_19, falleció esta noche víctima de la #pandemia.



Poche settimane fa,affermava che il coronavirus non è mortale e raccomandava di consumare «agrumi» per «rafforzare il sistema immunitario».Violeta Ávila, dottoressa enella provincia di Manabí, è deceduta secondo quanto riferito dal sindaco della città, Agustín Intriago.Sebbene non sia stato confermato che la sua morte non sia connessa al coronavirus , la donna è stata ricoverata in ospedale, per tre settimane, all'Istituto ecuadoriano di previdenza sociale a Manta, l'unico che in città cura i pazienti affetti da Covid19, secondo quanto riferisce Revista de Manabí.All'inizio della diffusione del virus nel paese, la consigliera è stata al centro di grandi polemiche, avendo dichiarato pubblicamente che il coronavirus «non è fatale» e dando raccomandazioni contrarie a quelle offerte dalle autorità.«La mortalità del coronavirus è del 2% [...] non è fatale; non è necessario utilizzare le mascherine», aveva detto la donna.Nello specifico la consigliera aveva suggerito che è meglio acquistare «agrumi», come arance e limoni «ricchi di vitamina C che potenziano il sistema immunitario».