Torte (nuziali) in faccia per la coppia di sposi, il video spopola su TikTok

Il video di una coppia di sposi che si lanciano la torta nuziale è diventato virale su TikTok, dove ha già accumulato quasi 3 milioni di visualizzazioni.

La registrazione mostra il momento in cui la sposa prende un pezzo di torta e lo stampa con decisione sul viso del marito e lui risponde senza esitazione, prendendo il resto della torta e lanciandola in testa alla donna ridendo.

APPROFONDIMENTI LA STORIA Coppia di anziani contagiata dal Covid festeggia in ospedale i 56... LOOK DA NOZZE Elettra Lamborghini, tre abiti da sposa per il matrimonio con... L'EVENTO Party sul veliero in stile Liò Ibizaper Martina Ferrara e...

Numerosi follower non hanno ritenuto opportuno il comportamento dei due. «Prossimo step: il divorzio», «Non è solo aggressivo, ma anche molto imbarazzante», «Certamente non è un buon inizio», sono solo alcuni dei commenti negativi apparsi a corredo del video. L'utente che lo ha caricato si è difesa dicendo «una torta non ha mai fatto male a nessuno. Non ci vergogniamo dei nostri amici e della nostra famiglia. Siamo così ed è stato divertente per tutti.

Ultimo aggiornamento: 18:56

© RIPRODUZIONE RISERVATA