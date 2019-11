Una coppia su una moto trascina un passeggino e la Rete si indigna

Una brevissima scena registrata nella città peruviana di Trujillo ha suscitato un'ondata di sdegno tra gli utenti del web.

Il video, di una manciata di secondi, mostra una coppia che, in sella al proprio scooter, trascina un passeggino per bambini in una strada trafficata. La registrazione documenta che la donna, probabilmente la mamma del piccolo, tiene il neonato in braccio mentre con l'altra mano trascina il passeggino, mentre l'uomo guida a una velocità normale, senza tener conto del pericolo che corrono. Entrambi gli adulti, inoltre, viaggiano senza casco.

I media locali hanno riferito che i due potrebbero essere denunciati per la loro condotta spericolata.

Ultimo aggiornamento: 13:53

