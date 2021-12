New York, una donna (per la prima volta) a capo della Polizia: nominata Keechant Sewell

Nuovo vertice della polizia di New York. Nominata per la prima volta nella storia una donna, Keechant Sewell guiderà il dipartimento di forze dell'ordine più grande e uno dei più importanti degli Stati Uniti. A volerla il nuovo sindaco della Grande Mela Eric Adams, ex poliziotto e secondo sindaco afroamericano della città.

La nuova nomina

Sewell, 49 anni e afroamericana, è cresciuta nel quartiere newyorkese del Queens e ha lavorato per 23 anni nel dipartimento di polizia della contea di Nassau, Stato di New York, della cui divisione investigativa era a capo dal settembre del 2020. Nel corso della sua carriera si è occupata soprattutto dell’unità narcotici e di negoziazioni in casi che coinvolgevano degli ostaggi.

Il passato del sindaco

Il primo cittadino di New York fu tra gli agenti che difesero il municipio della città da una rivolta di poliziotti che nel 1992 contestarono David Dinkins, il primo sindaco nero della storia di New York, a seguito della sua proposta di creare un organo civile per monitorare la condotta dei dipartimenti di polizia. C'è attesa adesos per la sua proposta di riforma delle forze dell'ordine.

