Una donna costretta a dare in adozione il suo bambino lo ritrova 66 anni dopo grazie al Dna

Issy Carr, una donna di 86 anni della contea britannica del North Yorkshire, è stata costretta dai suoi genitori a dare in adozione il figlio appena nato nel giugno 1955. Da allora, Issy non ha mai smesso di pensare a suo figlio e di cercarlo. Tuttavia, grazie a un servizio online di ascendenza e DNA, la donna lo ha rintracciato e ha scoperto che anche lui ha una nipote.

«L'ho amato subito e l'ho chiamato George», ha raccontato a SWNS, riferendosi al giorno in cui suo figlio le è stato portato via. Poco dopo la nascita del bambino, alla donna non è stato permesso di vederlo e abbracciarlo.

Poi la madre di Issy ha spiegato che il bambino non le avrebbe permesso di trovare un marito. «Mia madre mi ha detto che presto mi sarei dimenticata di lui, ma non l'ho mai fatto. Non ho mai perdonato i miei genitori», ha dichiarato.

La donna è riuscita a trovare suo figlio dopo aver inviato campioni di DNA al servizio di ricerca antenati ancestry.com. Il portale ha rilevato una corrispondenza con una residente di Perth, in Australia, di nome Kym Carthew, che si è rivelata essere la nipote di Issy.

Carthew, 43 anni, stava cercando lo stesso uomo - suo padre - che non aveva mai incontrato e che aveva chiamato Keith Garrahy. Grazie a Internet, le donne lo hanno localizzato in Australia, dove era emigrato all'età di 15 anni con la sua famiglia adottiva, e Carthew è andato a trovarlo per raccontargli tutto.

Tutte e tre le persone hanno già parlato su Zoom e hanno in programma di incontrarsi il prima possibile.