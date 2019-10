​Una vegana denuncia i suoi amici: «Mi hanno fatto mangiare carne con l'inganno»

Venerdì 11 Ottobre 2019, 16:06

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Una donna americana, che afferma di essere vegana da 10 anni, ha presentato una denuncia contro alcuni amici che secondo le sue accuse le hanno fatto mangiare carne di pollo con l'inganno.Come ha spiega la donna in un messaggio anonimo, pubblicato sulla piattaforma Reddit, i suoi amici hanno approfittato della sua ubriachezza per costringerla a mangiare del pollo durante una festa.Il giorno seguente, la sorella della donna ha visto su Snapchat le storie pubblicate dal gruppo di amici, nelle quali era palese che la donna stava mangiando delle alette di pollo, anche se alla vittima, che non ricordava niente dell'accaduto, era stato raccontato altro. Dopo aver scoperto la verità, la donna ha consegnato il materiale alla polizia.Ora tre amici della donna dovranno affrontare la causa legale.Le opinioni degli utenti della piattaforma erano divise: alcune difendevano la posizione della donna, mentre altre erano contrarie e facevano dell'ironia sull'accaduto. Alcuni, poi, raccomandavano di rompere l'amicizia con queste persone, ma di ritirare la denuncia in modo da non rovinare la vita a qualcuno per una cosa del genere.