Unesco inaugura un orto eco sostenibile nel cuore di Parigi

Fornire una risposta alle principali sfide globali del cambiamento climatico e della biodiversità. È questo il cuore dell'iniziativa eco sostenibile realizzata da Unesco nel cuore di Parigi: un orto con molte varietà vegetali e aromatiche con proprietà nutrizionali, gustative o medicinali. Oltre alla sua natura simbolica, il progetto vuole sviluppare attività educative per le giovani generazioni, attraverso laboratori didattici organizzati per studenti delle scuole medie e superiori sui temi della biodiversità, del cibo e delle città sostenibili.

APPROFONDIMENTI L'UNIVERSITÀ Apple investe ancora in Academy Napoli: nuovi investimenti fino al... INQUINAMENTO Pechino, migliora la qualità dell'aria nei primi 8 mesi... LA STORIA Val d'Orcia, Il Gladiatore, Natalie Portman, i cipressi e le...

La realizzazione dell'orto, che sarà inaugurato domani con una cerimonia fissata per le 12, è stata affidata a Louis Albert de Broglie, detto il «Principe Giardiniere» un imprenditore ecologista francese di origine italiana. L'orto è stato pensato come una doppia elica di DNA che permette di girovagare tra le tante varietà selezionate. Il percorso collega due orti complementari, dietro il Champ-de-Mars, con la Torre Eiffel come sfondo. Il primo evoca il patrimonio immateriale dei giardini del Medioevo e comprende varietà aromatiche. Il secondo, a vocazione produttiva, coltivato in modo eco-responsabile in vasche con riserve idriche, permette di rifornire il ristorante Unesco con verdure di stagione.

Pechino, migliora la qualità dell'aria nei primi 8 mesi del 2021: ad agosto minimo storico di polveri sottili