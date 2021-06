Ungheria, approvata legge contro la «promozione dell'omosessualità ai minori». Proteste a Budapest

Il Parlamento ungherese ha approvato una legge che vieta la «promozione» dell'omosessualità ai minori. Nell'aula, dominata dal partito di destra Fidesz del primo ministro Viktor Orban, sono stati 157 i voto favorevoli e soltanto uno contrario, come riportano i media locali, a un provvedimento che, a detta del Governo, punterebbe a combattere la pedofilia. La legge, molto simile a una già in vigore in Russia, dovrebbe perciò essere un'ulteriore tutela ai minori. Eppure durante l'iter parlamentare è stata emendata con l'aggiunta del divieto a rappresentare qualsiasi orientamento omosessuale nei programmi scolastici, così come nei film e nelle pubblicità destinati ai giovani sotto i 18 anni. Ecco perché oltre 5mila persone ieri si sono riunite davanti al Parlamento a Budapest per protestare contro una legge che, secondo i critici, reprimerebbe i diritti della comunità Lgbtq.

