Presidente Ungheria firma legge «schiavitù»: fino a 400 ore di straordinari l'anno

Il presidente della Repubblica ungherese, Janos Ader, ha firmato la controversa legge sugli straordinari, che entrerà in vigore da domani. Ader ha detto che prima della firma, «si è convinto che il livello della difesa dei lavoratori non è cambiato in conseguenza della legge».



La legge, che aumenta il tetto degli straordinari a 400 ore l'anno, aveva fatto una protesta generale nel paese. Per domani sera è stata indetta un'altra manifestazione a Budapest. I sindacati stanno decidendo scioperi su scala nazionale.



In migliaia, nei giorni scorsi, hanno manifestato proprio contro questa legge e contro il governo di Viktor Orban. La protesta ha assunto un carattere antigovernativo mai visto finora, con partiti, sindacati, organizzazioni civili in piena sintonia. Le manifestazioni si sono ripetute ieri e anche oggi in una decina di città.

