Il motore va a fuoco durante il decollo, volo United Airlines con 153 passeggeri a bordo costretto a frenare all'improvviso

Un aereo della United Airlines con a bordo 153 persone, diretto verso Seattle, ha dovuto interrompere il volo dopo che uno dei due motori del velivolo ha preso fuoco. Per fortuna non sembrano essere stati segnalati feriti anche se questo non sembra essere il primo episodio di un aereo “non in regola” all'interno della compagnia.

La vicenda

L'aereo avrebbe dovuto volare verso Seattle lunedì intorno alle 14, ma il volo è stato interrotto e 148 passeggeri e cinque membri dell'equipaggio sono stati costretti ad evacuare il velivolo. Il video ripreso da un passeggero mostra del fumo nero che si alza da sotto l'ala sinistra mentre l'aereo inizia a prendere velocità sulla pista dell'aeroporto internazionale O'Hare di Chicago.

A United flight aborted takeoff from O’Hare after an engine caught fire.



Video from Ivan Paloalto shows smoke streaming from the wing of the plane.#SeattleTacoma #Airport #breaking #Chicago pic.twitter.com/mIS1Bq8TVF — News Update (@ChaudharyParvez) May 28, 2024

Le difficoltà della compagnia

L'incidente arriva dopo che la compagnia aerea ha avuto una serie di problemi negli ultimi mesi con voli colpiti da problemi di manutenzione, guasto al motore e un aereo che scivolava fuori pista dopo l'atterraggio. A seguito di diffuse segnalazioni sui vari incidenti, il CEO di United Scott Kirby aveva inviato un'e-mail ai clienti a marzo per assicurare loro che la compagnia aerea fosse sicura.