L'elefante Osama bin Laden uccide cinque abitanti di un villaggio indiano

Un elefante infuriato ha calpestato uccidendoli cinque residenti di un villaggio nello stato di Assam in India, tra cui tre donne e una minorenne, secondo quanto riferisce India Today. L'animale è stato chiamato Osama bin Laden perché già precedentemente si era distinto per la sua violenza, attaccando delle persone dell'area e distruggendo delle risaie.

LEGGI ANCHE Cuccioli di elefante esportati negli zoo cinesi, la denuncia degli animalisti: «Le autorità si sono mosse prima che scatti il divieto»

LEGGI ANCHE Thailandia, sei elefanti morti annegati per salvare un cucciolo caduto in acqua



L'animale si trova attualmente nelladi Koinakuchi. Il ministro della foresta di Assam, Parimal Shuklabaidya, spiega che un comitato di otto persone, che includerà anche degli esperti della fauna selvatica, prenderà una decisione su come affrontare il comportamento aggressivo dell'elefante. L'esperto di elefanti K. K. Sarma ritiene che l'elefante sia stato espulso dal suo branco circa due anni fa, dopo aver avuto una possibile disputa con il leader del gruppo dei pachidermi.

LEGGI ANCHE Strage di elefanti in Sri Lanka, forse avvelenati dai contadini: «Invadevano i campi»

LEGGI ANCHE È morta Tikiri, l'elefantessa denutrita costretta a sfilare per la parata religiosa



LEGGI ANCHE

LEGGI ANCHE Agghiaccianti torture agli elefanti per intrattenere i turisti indignano il web

Secondo i dati ufficiali, quasi 2.300 persone sono morte in India a causa di questi animali negli ultimi cinque anni, per il ridimensionamento del loro habitat naturale. Nel frattempo, i residenti dei villaggi vicini hanno bloccato le strade del distretto, esortando il dipartimento forestale a prendere misure immediate per catturare l'animale.

© RIPRODUZIONE RISERVATA