Un uomo armato ha preso in ostaggio una ventina di persone a Lutsk, 400 chilometri a ovest di Kiev in Ucraina. Lo ha reso noto la polizia ucraina, spiegando che sono in corso trattative con l'uomo, che secondo gli agenti ha con sé degli esplosivi. Ultimo aggiornamento: 13:28 © RIPRODUZIONE RISERVATA