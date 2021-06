Uomo arrestato per aver condiviso con alcune donne delle conversazioni intime sui social

La polizia iraniana insieme a alcuni uomini dei servizi segreti della città di Kashán, che si trova nella zona centrale del paese, hanno arrestato un uomo di nazionalità cinese, la cui identità non è stata rivelata. L'uomo avrebbe pubblicato dei video che mostrerebbero delle conversazioni intime intrattenute con donne iraniane, secondo quanto segnalato dall'agenzia AP.

Come riportato dal procuratore di Kashán, Rouhollah Dehghan, numerose denunce sono pervenute contro l'uomo per le sue pubblicazioni, che hanno «causato molte reazioni tra gli iraniani. Finora, le autorità non hanno annunciato le accuse che l'imputato deve affrontare, ma è stato riferito che il contenuto condiviso dall'individuo è stato rimosso dal Web».