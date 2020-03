Uomo brucia l'intera casa nel tentativo di uccidere un serpente

Ultimo aggiornamento: 13:54

Un uomo ha dato fuoco a un'intera casa nella regione di East Berbice,mentre cercava di allontanare un serpente con il fuoco, secondo quanto riportato dai media locali.L'edificio, che negli anni '80 ospitava il personale governativo, è andato completamente distrutto. Fortunatamente, le fiamme non hanno raggiunto altre case abbandonate che si trovano nell'area. L'autore del disastro, che lavora come guardia locale, ha raccontato alle autorità di aver visto un serpente dentro una gomma vicino all'abitazione e ha deciso di accendere il fuoco per bruciarlo.Incontrollatamente, però, le fiamme si sono estese a altriche erano immagazzinati nella struttura e in pochi minuti si è sviluppato un grande incendio che ha distrutto l'edificio e ha attaccato anche diversi lotti vuoti coperti di erba secca.Secondo il rapporto, dopo aver acceso la gomma l'uomo si è addormentato e si è svegliato solo quando ha avvertito l'odore del fumo. I vigili del fuoco sono giunti sul posto pere la guardia è stata arrestata mentre sono in corso le indagini.