Uomo cade sui binari della metro: il video choc del salvataggio in extremis

Gli hanno salvato la vita. Due poliziotti di New York e un passante si sono precipitati sui binari della metropolitana, per tirar su un uomo che era caduto accidentalmente e che da solo, probabilmente, non sarebbe riuscito a mettersi in salvo dal treno che stava arrivando alla stazione di Harlem.

Poliziotti eroi

Il salvataggio è stato ripreso in prima persona dalla telecamera che ogni poliziotto in servizio ha montato sulla divisa. L'incidente, si è verificato sulla 116th Street a East Harlem, dove Brunel Victor e Taufique Bokth, i due agenti di polizia erano in servizio, quando hanno sentito le urla di qualcuno nella stazione; di corsa sono scesi giù per le scale, dove è stato avvistato l'uomo a terra sui binari. Con lui c'era già un altro uomo, un passante che probabilmente ha assistito all'incidente anche prima dei poliziotti e che stava cercando di farlo rialzare.

Mestiere rischioso

La vittima è stata condotta in ospedale per le ferite riportate alla schiena ed alla mano. «Il nostro lavoro quotidiano è aiutare le persone. Non importa se dobbiamo esporci al percisolo, questo è quello che facciamo è il nostro lavoro» ha detto Victor alla tv WABC.