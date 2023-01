Lascia l'anziana madre in casa tra feci e topi: condannato

Un ex insegnante è stato condannato dalla Corte d'Appello portoghese a tre anni con sospensione della pena per non aver soccorso la madre di 93 anni e per averla lasciata in una casa sporca, circondata da feci e topi. L'anziana donna è morta giorni dopo in ospedale, dove era stata ricoverata con un'infezione e una polmonite.

Come riferisce CM, in primo grado l'imputato è stato assolto. È ormai accertato che tra il 15 e il 17 febbraio 2020, l'uomo ha trovato la madre sdraiata nella sua casa a Gaia, Portogallo. Questi ha dunque lasciato l'anziana sul letto e se n'è andato senza chiedere aiuto, cosa che avrebbe fatto solo il 19 febbraio.

I giudici affermano che lasciando la madre senza alcuna cura, in un luogo umido pieno di rifiuti, l'imputato sapeva di mettere a rischio la vita dell'anziana madre. L'uomo è stato condannato per abbandono e deve pagare 2500 euro all'APAV.