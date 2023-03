Uomo confessa di aver ucciso la ex compagna dopo che lei gli ha detto che il figlio più piccolo era in realtà figlio del fratello

Un uomo portoghese, Adriano Campos, ha iniziato a essere processato dal tribunale di Feira, per i reati di omicidio e possesso di un'arma. L'indagato ha confessato di aver ucciso Maria Celestina dopo che questa gli aveva detto che il figlio più giovane non era suo ma di suo fratello. Il delitto si è consumato lo scorso 4 giungo a Arouca, qundo la donna ha ricevuto un colpo alla testa dopo una discussione.

Secondo due familiari che hanno testimoniato in questo processo, è stato Adriano Campos ad accusare sempre, negli anni, Maria Celestina, la vittima, di averlo tradito con il fratello. I testimoni hanno assicurato che la donna ha sempre negato e che si è resa disponibile a sostenere il test di paternità.

Come riporta CM, imputato e vittima hanno interrotto, nel gennaio 2022, una relazione durata 27 anni da cui sono nati quattro figli in comune. Tuttavia, la coppia è rimasta in contatto, soprattutto nei fine settimana, quando il sospettato tornava dalla Spagna dove lavorava.

Alla vigilia del delitto, l'uomo ha visto la vittima, in un locale commerciale annesso ai vigili del fuoco di Fajões, a Oliveira de Azeméis, che parlava con un altro uomo. Quella notte, dopo una discussione all'interno del veicolo, il sospettato ha sparato alla testa della vittima con una pistola calibro 6,35.

L'uomo ha cercato di spararsi, ma sembra che la pistola non abbia funzionato a causa di un malfunzionamento, pertanto è scappato in una scuola abbandonata per nascondersi a poche decine di metri da dove è successo il fatto. Nella mattinata è stato trovato, dalla GNR, con una ferita da coltello ai polsi.