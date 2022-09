Uomo contratta l'acquisto di un'auto per 20mila euro e finisce per essere derubato dal venditore stesso

Un uomo che aveva accettato di acquistare un'auto per 20mila euro, a Corroios, Seixal, Portogallo, è stato rapinato dal presunto venditore - fuggito con i soldi, in compagnia di un complice, ma è finito per essere trattenuto dal Polícia de Segurança Pública, PSP, mentre il complice non è stato ancora catturato.

Come riporta CM, il rapinatore, 45 anni, è stato trovato con 18.470 euro in banconote, importo che è stato sequestrato e restituito alla vittima. L'uomo aveva un mandato di cattura per aggressione.

Al momento sono ancora in corso le indagini per catturare il complice.