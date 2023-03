Uomo denuncia le amiche dell'ex moglie che l'hanno aiutata ad abortire

Un uomo americano ha citato in giudizio tre amiche della sua ex moglie per averla, presumibilmente, aiutata ad abortire la scorsa estate nello stato americano del Texas. Marcus Silva accusa le donne di essere colpevoli di una «morte ingiusta» e chiede un milione di dollari, circa 940mila euro, ciascuna, secondo quanti riporta l'agenzia Reuters.

Dal giugno 2022, diversi stati degli Stati Uniti hanno nuovamente reso illegale l'interruzione di gravidanza, incluso il Texas, dove è illegale anche incoraggiare o assistere una donna a farlo.

«Noyola, Carpenter e Garcia sapevano che stavano aiutando o favoreggiando un aborto, che è un atto illegale e un atto criminale di omicidio secondo la legge del Texas», ha sostenuto la denuncia.

Va notato che sebbene Brittni, l'ex moglie di Marcus Silva, abbia abortito, è esente da responsabilità penale o civile ai sensi della legge statale.

Brittni Silva ha divorziato da Marcus nel febbraio 2022. Alcuni messaggi tra la donna e le sue amiche dimostrano che hanno discusso di una possibile interruzione della gravidanza. Nelle conversazioni, Noyola e Carpenter hanno fornito alcuni link attraverso i quali si poteva accedere ai rispettivi tablet. È stato, secondo Marcus, a casa di Garcia che sono state consegnate le pillole abortive.

L'udienza della causa è stata ora fissata per l'8 giugno.