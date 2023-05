Uomo derubato mentre sta per depositare 17mila euro in banca

Un uomo di 51 anni è stato derubato accanto all'azienda per cui lavora, nel Parque das Nações, a Lisbona, Portogallo. Come riporta il quotidiano CM, sembra che l'uomo era pronto per depositare in banca 17mila euro quando un malvivente lo ha aggredito presso un edificio commerciale in Avenida D. João II.

Per non rendersi riconoscibile, il ladro portava sul volto una mascherina chirurgica. Inoltre, indossava un berretto e una giacca a vento con il cappuccio.

La vittima è stata minacciata con un fucile a canne mozze e è stata costretta a consegnare la busta contenente il denaro in contanti.

Sul furto, al momento, indaga la Polizia Giudiziaria.