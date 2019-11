Finge di essere incinta, ma la «pancia» è un maglione pieno di marijuana

Una donna, che stava viaggiando in autobus dalla città di Mendoza a quella di Caleta Olivia in Argentina, è stata arrestata dalle autorità competenti che l'hanno trovata con 15 pacchetti di marijuana. La donna che si fingeva incinta, in realtà era un corriere della droga e sotto un abbondante maglione nascondeva un importante quantità di marijuana.

Un'operazione portata avanti dalla Gendarmeria Nacional ha scoperto la verità sulla donna. Come raccontato dai media locali, nella stessa occasione è stato arrestato anche un uomo che nella valigia trasportava altra droga. I due in totale stavano trasportando circa 4,5 kg di droga.

