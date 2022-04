Urla a un ragazzo «grasso di m...a», espulso dalla sala di un cinema

Un uomo è stato allontanato dalla sala di un cinema a São Vicente, sulla costa di San Paolo, Brasile, per aver insultato un altro spettatore. Secondo quanto racconta g1, un uomo ha aggredito un giovane con tono minaccioso.

Il caso si è verificato al Cine Roxy, situato presso lo Shopping Brisamar. Il motivo dell'aggressione è stato l'arrivo di una notifica che la vittima ha controllato sul cellulare durante il film, che avrebbe infastidito il sospettato.

La vittima, un insegnante 35enne, è stata aggredita verbalmente e ha affermato di essere stata chiamata più volte «grasso di m...» e di essere stata minacciata. «Ero con la mia fidanzata e quando lei è uscita dalla sala ho ricevuto una notifica sul cellulare. L'ho preso e l'ho letta, è stato tutto molto veloce», ha spiegato.

Da lì sono iniziati gli insulti. «Ha detto: 'Ehi ciccione, non puoi tenere il cellulare qui dentro', ma non stavo infrangendo le regole del luogo, che proibiscono di filmare e mettere l'audio. Anche la luminosità era bassa», ha ricordato.

L'insegnate ha aggiunto che si è persino guardato indietro, confuso, per capire se l'uomo stesse davvero parlando con lui. «Ha detto 'è con te, sei sordo?'. Si è alzato dalla poltrona, si è avvicinato a me e mi ha maledetto continuamente perché sono grasso».

Anche diverse persone nella sala sono rimaste disgustate dalla situazione e sono intervenute. Una di loro si è recata all'ingresso del cinema e ha raccontato ai dipendenti la situazione. La proiezione del film è stata interrotta.

Un vigile del fuoco in servizio presso il centro commerciale è stato chiamato dalla sicurezza e è entrato nella sala per parlare con le persone coinvolte. Dopo la discussione l'aggressore, che ha smentito l'accaduto, è stato allontanato.





