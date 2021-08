Uomo ritrova la figlia di 15 anni grazie all'annuncio di un ristorante

Per 15 anni, un grafico 37enne, Lucas de Moura Souza Lobo Campagnola ha sognato di incontrare la figlia nata da una precedente relazione. L'uomo non aveva avuto modo di conoscere la bambina nata da quell'amore, perché si era separato dalla madre, quando la donna era ancora incinta e la stessa non aveva più dato notizie.

A Globo, Lucas ha raccontato di essere riuscito a ritrovare la figlia grazie all'aiuto di un conoscente, proprietario di un ristorante a Guarujá, sulla costa di San Paolo, che è la regione in cui l'uomo sospettava che sua figlia fosse nata e vivesse. L'uomo ha pensato allora di cercare informazioni sulla ragazza dopo aver visto la posizione dello stabilimento in un post su un social network.

Dopo che Lucas ha visto il post e ha parlato con la ragazza, ha inviato un messaggio al gruppo di messaggistica dello staff. Pochi minuti dopo l'invio del messaggio gli è arrivata la conferma: aveva trovato sua figlia Luanna.

«La proprietaria del ristorante ha inviato la storia al gruppo del ristorante e il ragazzo di mia figlia che è un suo dipendente mi ha scritto un messaggio "Lucas, ho trovato tua figlia". Così, mi sono già messo in contatto con mia figlia», ha raccontato l'uomo.

Secondo il grafico, nonostante la felicità di aver finalmente ritrovato la ragazza, aveva molta paura della sua reazione. Tuttavia, con sua sorpresa, l'adolescente è stata molto tranquilla e felice di incontrarlo. «Incredibilmente, il mio sogno era anche il suo: incontrarci», ha aggiunto l'uomo.

Per la ragazza, è stata una sorpresa che suo padre l'abbia cercata. «Non me l'aspettavo più dopo così tanto tempo», ha raccontato la giovane. «È stato molto bello sapere chi mi ha messo al mondo», ha commentato l'adolescente.



«È stata la gioia più grande. È stato fantastico, stare con lei mi ha fatto sentire come se la conoscessi da tutta la vita. È una cosa inspiegabile», ha raccontato commosso.

Lucas ha fatto notare che, pur non avendo seguito la crescita della figlia, Luanna ha avuto un'ottima educazione. Ha raccontato poi che quando la madre di Luanna Santos è rimasta incinta, entrambi erano tossicodipendenti e vivevano a Guarujá, nel quartiere di Vila Júlia. Dopo poco «La madre della ragazza è scappata ed è scomparsa, ecco perché non avevo ancora conosciuto mia figlia», ha spiegato.

Sempre secondo Lucas, Luanna è stata allevata dalla sorella e dalla madre della sua ex compagna. In tutti questi anni ha cercato di trovarla, anche attraverso i social, ma non ci era mai riuscito. In una delle volte, ha persino incontrato la madre della figlia e le aveva chiesto di farle conoscere la ragazza, tuttavia anche in quella occasione scappò.

Anni dopo, Lucas si è risposato e sua moglie l'ha aiutato nella ricerca di sua figlia.